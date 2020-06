PSG : Neymar perd ses nerfs et passe aux insultes homophobes !

true

L’attaquant brésilien du PSG Neymar (28 ans) n’a pas été tendre avec le jeune Tiago Ramos, qui n’est autre que le compagnon actuel de sa mère Nadine Gonçalves.

Neymar (28 ans) commence sans doute à trouver le temps long en raison de la crise sanitaire. Confiné dans sa somptueuse villa près de Rio de Janeiro depuis plus de deux mois, l’attaquant du PSG sue à grosses gouttes et attend de savoir quand il pourra précisément rentrer en France.

Une affaire d’ordre privée gâche un peu ce tableau idyllique. Dernièrement, la relation entre Nadine Gonçalves, mère de Neymar, et le jeune Tiago Ramos avait beaucoup fait parler au Brésil. Et visiblement, la star du Paris Saint-Germain ne semble pas apprécier son nouveau beau-père… bien plus jeune que lui (22 ans).

Neymar insulte son beau père

Metropoles a eu accès à des bandes sonores dans lesquelles Neymar, pendant une partie en ligne avec ses amis, insulte le jeune homme de « tapette » et d’« homme qui donne son c** ». Selon le média brésilien, les amis de Neymar ont également tenu des propos particulièrement injurieux, allant jusqu’à parler de tuer Tiago Ramos… tout juste admis à l’hôpital avec une blessure au bras suite à une dispute avec la mère de l’ancien crack du FC Barcelone. Vivement que la vie normale reprenne son cours.