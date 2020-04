PSG : Neymar plus fort que Messi et CR7 cette saison ?

true

Cité par Neymar dans son équipe type idéal, récemment, Nenê a lui aussi été très élogieux envers la star du PSG.

Invité à faire son équipe de cœur il y a quelques semaines, Neymar avait fait un choix assez surprenant en nommant Nenê, l’ancien joueur du PSG et de l’AS Monaco, qui joue toujours, à 38 ans, du côté de Fluminense, à Rio de Janeiro.

Nenê : « Pour moi, Neymar est le meilleur joueur du monde cette saison. Objectivement, il a été plus performant que Messi ou Cristiano Ronaldo. J’espère qu’il va revenir en étant au même niveau. » (L’Équipe)

📎 https://t.co/nPE3saZYcY pic.twitter.com/ZAh7C5D7bO — Actu Foot (@ActuFoot_) April 23, 2020



Auteur de 3 buts et 5 passes décisives la saison dernière, l’ailier a lui aussi rendu hommage à son compatriote. « Pour moi, Neymar est le meilleur joueur du monde cette saison. Objectivement, il a été plus performant que Messi ou Cristiano Ronaldo. J’espère qu’il va revenir en étant au même niveau. »

💬 @NeymarJr : « J’ai envie de jouer, de concourir. L’environnement du club et mes coéquipiers me manquent. Le football me manque vraiment ! » 🔴🔵 #ICICESTPARIS — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 23, 2020

Neymar totalise 18 buts et 10 passes décisives en 22 apparitions cette saison (31 réalisations et 15 passes décisives en 31 rencontres pour Lionel Messi, 25 buts et 4 passes décisives en 32 matches pour CR7).