PSG : Neymar prive Cristiano Ronaldo d’une distinction qui le fait saliver

Cristiano Ronaldo aime à dire, mi-sérieux, mi-provoc’, qu’il est le meilleur joueur de l’histoire car il est celui qui est allé au bout de son potentiel. C’est peut-être vrai. Mais pour lui qui accorde beaucoup d’importance à l’argent et sa valeur sur le marché des transferts, sa 2e place au classement des joueurs ayant provoqué le plus de mouvements financiers doit être décevante.

Le site brésilien UOL Esporte a en effet cumulé les indemnités de transferts des plus grands joueurs de la planète. Et il s’avère que Neymar, en seulement deux mouvements, est le premier de la liste ! Il est passé de Santos au Barça pour 88,2 M€ et du Barça au PSG pour 222 M€. Soit un total de 310,2 M€.

CR7, lui, n’a généré « que » 230 M€, et en trois transferts (Sporting-Manchester United, MU-Real Madrid, Real-Juventus). Et le plus dur pour lui, c’est qu’il ne risque pas de dépasser Neymar car, non seulement il est sur la fin de sa carrière, mais en plus, le Brésilien devrait quitter le PSG pour une belle somme l’été prochain !