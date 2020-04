PSG : Neymar, sa réponse énigmatique à l’annonce de la fin de saison

true

Neymar (PSG, 28 ans) a livré une réaction pleine de mystères à l’annonce de la fin de saison de L1 énoncée par le Premier ministre Edouard Philippe.

Le PSG a d’autres chats à fouetter que le dossier Neymar. Comme Nasser Al-Khelaïfi l’a martelé mardi soir, il entend aller au bout de la Ligue des champions, où son équipe fait partie des quarts de finaliste. Le président du PSG envisage même une solution de repli hors de la France pour mener à bien son projet.

Le mercato et les discussions avec les joueurs de son effectif passent donc pour l’instant au second plan de ses priorités. Neymar l’a bien compris et reste concentré sur son maintien en forme depuis son lieu de confinement au Brésil en compagnie de ses proches. Cela ne l’empêche pas de suivre ce qui se dit en France.

Neymar, les yeux rivés sur le PSG la saison prochaine ?

Aussi, la star du PSG a livré une réaction pour le moins énigmatique sur l’annonce ce mardi de la fin de saison prématurée en L1. Neymar a ainsi publié un cliché de lui pendant un entraînement du club de la capitale accompagné d’un émoji représentant des yeux… Celui-ci pourrait signifier qu’il est déjà tourné vers la saison prochaine sous le maillot parisien.