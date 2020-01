PSG : Neymar s’est fait un ennemi teigneux à cause de Zlatan

true

Les supporters du Montpellier HSC attendent le rendez-vous de pied ferme. En décembre, avant la trêve hivernale, leur équipe avait donné du fil à retordre au PSG avant de subir le génie du trio Neymar – Mbappé – Icardi (3-1).

Suite à la victoire du PSG, dessinée dans le dernier quart d’heure, Andy Delort et Neymar s’étaient pris le bec dans le tunnel des vestiaires. L’attaquant du MHSC (28 ans) reprochait à son homologue brésilien de ne pas respecter ses adversaires sur le rectangle vert. Avant les retrouvailles de samedi au Parc des Princes (17h30), Delort est déjà bouillant.

Zlatan et Neymar, le jour et la nuit pour Delort

« Neymar n’a pas besoin de chambrer ses adversaires, commente-t-il dans Le Parisien. Il gagne 3-1 à la Mosson avec un coup franc pleine lucarne. C’est bien. Je lui ai reproché son attitude un peu hautaine. Il me tenait à cœur de le lui dire en face. Zlatan pouvait faire des déclarations dans les médias, mais sur un terrain, lui au moins était hyper respectueux. Les retrouvailles demain ? On verra comment il me regarde. Je n’ai peur de personne. Mais le pire à Paris, c’est Paredes. C’est incroyable comment il parle. Il insulte tout le monde sur un terrain. Et pourtant il s’appelle Paredes. Pas Neymar…»