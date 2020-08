true

Pour Joey Barton, Neymar (PSG) n’a jamais été un joueur de la même trempe que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

En ce moment, il est difficile de critiquer Neymar Jr pour son apport au Paris Saint-Germain. Malgré tout, certains parviennent encore à le faire en toute mauvaise foi. C’est notamment le cas de l’ancien milieu anglais de l’OM Joey Barton, désormais entraîneur, et qui distille sa science à la radio britannique « talkSPORT ».

« Je n’ai jamais vraiment vu ce que les autres voient en lui »

Pour Barton, Neymar ne mérite pas la comparaison avec Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo : « Je ne suis pas un fan, je n’ai jamais vraiment vu ce que les autres voient en lui. C’est évidemment l’enfant chéri du football brésilien et je pense que c’est un joueur de haut niveau, il n’y a aucun doute là-dessus. C’est un meilleur joueur que je n’ai jamais été et ne serai jamais. Mais c’était en comparaison avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, et je ne pense pas qu’il ait jamais été dans la même cours ».

Et le technicien poursuit : « Les gens le comparaient très, très prématurément à Messi et Ronaldo, et le fait que ces deux garçons en soient encore là est en quelque sorte révélateur de ce qui est arrivé à Neymar au cours des cinq ou six dernières années. Je ne pense même pas que Neymar soit dans le top cinq des meilleurs joueurs du monde ». S’il est difficile de lui donner tort sur la durée depuis l’arrivée de Neymar au PSG, le Brésilien est malgré tout dans une forme éblouissante à l’approche du dernier carré de la Ligue des Champions…