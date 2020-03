PSG : Neymar se prend un tacle monumental en provenance du Brésil

true

L’entraîneur du Flamengo, Jorge Jesus, estime que Neymar aurait pu faire une carrière à la Lionel Messi s’il avait été un peu plus rigoureux.

En six mois, Jorge Jesus est devenu une référence au Brésil. L’entraîneur portugais, arrivé en juin 2019 au Flamengo, a mené le club le plus populaire des quintuples champions du monde au titre national et surtout à la victoire en Copa Libertadores. Le style flamboyant qu’il a su donner au Rubro-Negro a fait se pâmer une nation férue de beau jeu.

Du coup, son avis est respecté par les Brésiliens. Et on peut dire que celui qu’il a sur l’attaquant du PSG Neymar est particulièrement tranché, malgré la très belle performance du Ney contre Dortmund (2-0) hier soir : « Les plaisirs que la société offre aux jeunes de 20, 21 ou 22 ans, un footballeur professionnel ne peut pas les avoir, a-t-il expliqué sur Fox Sport. Neymar est un joueur exceptionnel ».

« Mais il n’a pas atteint les sommets qu’ont pu atteindre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Parce que ces deux joueurs voient leur carrière d’une manière totalement différente de Neymar. Ils ont fait avancer le football, c’est ça leur passion. Neymar ne le fait pas. Il a d’autres plaisirs que le football. S’il avait voulu, il aurait pu être le meilleur joueur du monde. »