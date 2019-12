PSG : Neymar, ses anciens présidents sont tous mordus de lui

true

Le président de Santos déclare sa flamme à Neymar (PSG), son ancien joueur, laissant la porte ouverte à un retour au bercail.

L’été dernier, il a longtemps été question d’un retour au FC Barcelone pour Neymar. La star du PSG est appréciée par Lione Messi au Barça mais aussi par le président catalan Josep Maria Bertomeu. Et il l’est aussi, toujours, par José Carlos Peres, le président de son autre ancien club, le Santos FC.

« Nous rêvons tous de le revoir »

Dans un entretien accordé à As, ce dernier a en effet couvert Neymar de louanges. « Je suis un grand fan de Neymar et de tout ce qu’il a fait pour Santos, a confié José Carlos Perez. Nous rêvons tous de le revoir. Il est l’un de nos plus grands joyaux après O Rei Pelé. C’est toujours une joie de le voir réussir dans n’importe quelle équipe de la planète. Je suis sûr que Neymar sera le meilleur joueur du monde. Neymar est notre création et, étant aux commandes du club, il aura toujours les portes ouvertes, même pour un simple café. »