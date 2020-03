PSG : Neymar, Thiago Silva, Cavani, une triple erreur vivement condamnée

true

La direction du PSG a décidé, il y a quelques jours, de laisser partir dans leurs pays, Neymar, Thiago Silva et Edinson Cavani. Sage décision ?

Il s’agit d’une exception. Et bien française, une fois encore, avec le PSG qui a récemment accepté de laisser partir trois de ses joueurs, Neymar, Thiago Silva et Edinson Cavani. Situation propre au club de la capitale et que l’on ne retrouve guère au sein des plus grands noms du ballon rond européen.

Comme vous le savez, sans doute, le Ney et Thiago Silva ont rejoint le Brésil, Cavani, l’Uruguay. Ce qui, de toute évidence, chagrine l’ancien défenseur parisien, Alain Roche, comme il l’a expliqué sur les ondes d’Europe 1. Propos retranscrits par le site paristeam.

« Le choix du club et il devra en assumer les conséquences »

« Je trouve que d’un point de vue professionnel, le PSG aurait dû garder ses joueurs comme la plupart des plus grands clubs européens l’ont fait. On a l’impression qu’il y a d’avantage de liberté de la part du Paris Saint-Germain avec le départ de ses trois joueurs. L’épidémie est présente en France depuis trois semaines, au Brésil seulement depuis une semaine et on ne sait pas l’ampleur que cela va prendre. Moi, je pense au retour des joueurs. Imaginons si l’Europe se lave de cette épidémie d’ici trois semaines un mois le Brésil ce ne sera pas le cas alors comment on fait pour rapatrier les joueurs(…) On verra les conséquences, mais il y a un risque qu’a pris le PSG en tout cas. C’est le choix du club et il devra en assumer les conséquences. »