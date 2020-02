PSG : Neymar victime d’une décision prise contre l’aval de Tuchel ?

true

Thomas Tuchel a-t-il réellement les pleins pouvoirs sur son effectif au Paris Saint-Germain ? Selon « L’Equipe », on peut sérieusement en douter. Surtout après l’épisode Neymar, conservé dans du papier bulle pendant plus de 10 jours avant le choc face au Borussia Dortmund et arrivé à court de rythme en Allemagne (défaite 2-1).

« Ce n’est pas mon choix, c’est le club qui a pris la décision, les médecins. On a beaucoup parlé. Moi, je n’ai pas aimé. Je voulais jouer, je me sentais bien. Le club a eu peur et ça retombe sur moi », avait alors lâché amer le Brésilien, avec un Thomas Tuchel visiblement derrière lui même s’il ne l’a pas exprimé clairement.

Thomas Tuchel a perdu sa bataille avec le staff médical

En effet, d’après le quotidien sportif, Tuchel savait que Neymar n’avait plus de douleurs depuis une semaine et qu’il voulait jouer, l’Allemand était prêt à le relancer dès le match de Dijon en Coupe de France (victoire 6-1) mais le staff médical, avec qui il est en conflit depuis le début de saison, s’y était alors opposé. Thomas Tuchel a été contraint de s’incliner, ne bénéficiant pas du soutien de Leonardo sur le dossier.

Concernant l’état de santé de Neymar, il en est quand même un qui est heureux : Tite. Le sélectionneur du Brésil s’est en effet félicité dans « AS » : «Je comprends la situation. Neymar a un historique avec les blessures. L’an passé, il s’est blessé et le PSG a été éliminé. En Ligue 1, le championnat est presque gagné. Je comprends que le club ne veuille pas courir le risque de voir son joueur le plus important se blesser de nouveau». Moins Neymar prend de risques, mieux c’est pour la prochaine Copa America avec la Seleçao.