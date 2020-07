PSG : Noël Le Graët voit Paris triompher en Ligue des Champions

true

Dans les colonnes du Parisien, Noël Le Graët s’est montré optimiste concernant les chances du PSG de remporter la Ligue des Champions.

Dans un peu plus de deux semaines, la Ligue des Champions reprendra son cours. Pour le PSG, il faudra se montrer un peu plus patient et attendre que les huitièmes de finale se terminent. En quart de finale, le 12 août prochain, les Rouge et Bleu battront le fer avec l’Atalanta Bergame.

Avant de retrouver la reine des compétitions, le PSG aura deux finales à jouer. En coupe de France, vendredi, les hommes de Thomas Tuchel affronteront l’ASSE. Puis, le 31 juillet, ils tenteront de s’offrir un nouveau triplé face à l’OL, en coupe de la Ligue.

Mais, comme à l’accoutumée, la bande à Neymar et MBappé sera attendue pour la coupe aux grandes oreilles. Interrogé, ce mercredi dans le Parisien, Noël Le Graët croit au sacre du PSG. Le président de la Fédération Française de Football a fait l’éloge des Rouge et Bleu. « Quand les Parisiens sont décidés à bien jouer, ils sont quasiment intouchables. On les sent bien dans leur peau. Le PSG sera dur à battre en Ligue des Champions. »

Dans la fin de son propos, Le Graët a balayé d’un revers les critiques concernant le changement de format de la Ligue des Champions. Pour lui, le futur champion d’Europe sera aussi légitime que les anciens vainqueurs. « Un titre reste un titre ! »