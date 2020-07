PSG : nouvelle promenade de santé face au Celtic Glasgow (4-0)

false

Le PSG, qui affrontait ce soir le club écossais du Celtic Glasgow, s’est facilement imposé sur le score de 4-0. Neymar et Mbappé ont marqué.

En fin d’après-midi, et au Parc des Princes, le PSG affrontait en match amical le club écossais du Celtic Glasgow. Et de toute évidence, les joueurs de Thomas Tuchel montent en puissance à quelques jours, seulement, de leurs deux finales de Coupes nationales face à l’ASSE et l’OL.

Cette fois, les buts ont été inscrits par Kylian Mbappé (1e), Neymar (25e), Ander Herrera (48e) et Pablo Sarabia (67e). Par ailleurs, le club de la capitale a indiqué sur les réseaux sociaux qu’un nouveau match amical avait été mis en place. Ce sera face à Sochaux, au Parc des Princes, le 5 août à 19 heures. Soit juste avant le final 8 de la Ligue des Champions qui aura lieu à Lisbonne, au Portugal.