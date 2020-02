PSG – OL (4-2) : le maillon faible des Parisiens est identifié

true

Si le PSG a battu l’OL hier au Parc des Princes, la prestation de Presnel Kimpembe n’a pas rassuré en l’absence de Thaigo Silva et Marquinhos.

Le PSG a eu un mauvais passage hier lors de sa victoire contre l’OL. A 3-0, les hommes de Thomas Tuchel se sont relâchés et les Lyonnais en ont profité pour inscrire deux buts. Ils étaient même proches du 3-3. Et dans ce coup de mou, Presnel Kimpembe, capitaine hier soir, a été en grande difficulté. Cela n’a pas échappé à Ludovic Obraniak, sur La Chaîne L’Equipe.

« Kimpembe avait fait une boulette à Nantes mais il revenait bien. Mais là, il a été rattrapé par ses manques de concentration, a commenté l’ancien lillois. C’est terrible. Et contre Dortmund, ce ne sera pas Toko Ekambi en face. Il y aura Haland, Sancho et compagnie… » Le défenseur parisien appréciera… et l’attaquant lyonnais également !