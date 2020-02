PSG : plus costaud que Paris en Europe ? Il ne trouve pas…

true

C’est bientôt l’heure du grand révélateur. En Europe, et non plus en France, tant le PSG domine la Ligue 1 de la tête, des pieds et des épaules. Pour savoir si l’équipe de la capitale a franchi un cap, il faudra donc attendre la semaine prochaine, et la Ligue des Champions, ave ce 8e de finale aller sur le terrain du Borussia Dortmund.

Les joueurs de Thomas Tuchel le savent, les joueurs allemands auront avec eux une attaque de feu et une ambiance de dingue. Loin, très loin même, de leur défense apathique qui vient d’encaisser sept buts en deux matches. Pas de quoi inquiéter, ou rassurer, le milieu de terrain italien du PSG, Marco Verratti qui lui, a de toute façon bien conscience qu’il n’y a pas vraiment mieux que Paris en Europe. Du moins à l’heure actuelle.

« Je ne vois pas d’autres équipes meilleures que nous »

Des propos tenus hier soir, peu de temps après la victoire obtenue face à l’Ol au Parc des Princes. « Dortmund ? Bien sûr que nous sommes prêts. Ce sera un match compliqué, certainement, un 8e de finale de C1 dans un stade difficile. On va tout faire pour gagner. J’ai énormément confiance en cette équipe. Ça ne veut pas dire qu’on est sûrs de remporter la Ligue des Champions, mais on a une grande équipe. Je ne vois pas d’autres équipes vraiment meilleures que nous, même si la C1, c’est toujours des matchs particuliers. On est solides, il faut avoir confiance en nous. »