PSG – OL (4-2) : une victoire en trompe l’oeil pour les Parisiens ?

Le PSG a eu un mauvais passage hier lors de sa victoire contre l’OL. A 3-0, les hommes de Thomas Tuchel se sont relâchés et les Lyonnais en ont profité pour inscrire deux buts. Ils étaient même proches du 3-3. « Les Parisiens ont envoyé un mauvais signal, a commenté Jérôme Alonzo sur La Chaîne L’Equipe. Ils ont dit à leurs adversaires que c’était possible. Ils ont confirmé que dans l’adversité, c’est compliqué pour eux. Et ça le sera encore plus quand ils auront une bonne équipe en face. »

Ludovic Obraniak abondait dans le même sens. « Quand les Lyonnais ont marqué, ce n’était plus le même PSG. Derrière, c’est devenu fébrile à l’image de Kimpembe. On a vu des faiblesses alors qu’il n’y avait pas à s’affoler. Quand ça se durcit, les Parisiens perdent leurs moyens. Sur l’action de Dembélé, ça aurait pu faire 3-3. »