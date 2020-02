PSG : ces 2 phrases qui offrent aux Parisiens une certaine sérénité avant Dortmund

true

Il aura donc fallu deux matches pour que le Borussia Dortmund retrouve ses vieux démons. Cette capacité à prendre beaucoup de buts et à ne pas tenir un résultat. Forcément inquiétant avant de défier les quatre fantastiques du PSG, le 18 février prochain pour le match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions.

Mardi dernier, le BVB s’était déjà fait sortir de la Coupe d’Allemagne sur le terrain du Werder de Brême (2-3). Samedi, après avoir menés deux fois au score, les hommes de Lucien Favre ont cette fois été rejoints et battus par le Bayer Leverkusen (3-4), défaite qui les classe désormais au 3e rang de la Bundesliga, à quatre points du Bayern Munich.

On se dit déjà, dans ces conditions, que Mbappé, Neymar et consorts ne devraient pas avoir trop de soucis pour transpercer le défense du BvB. En Allemagne comme en France. Surtout lorsqu’on lit deux déclarations lâchées quelques minutes seulement après le revers face au Bayer Leverkusen. Le directeur sportif du club, Michael Zorc, tout d’abord. « A l’extérieur, on n’arrive pas à finir, à tuer le match. On est trop passifs dans les moments décisifs. » Quant à Emre Can, le milieu de terrain allemand arrivé de la Juventus Turin récemment, il ne dit (surtout) pas autre chose. Propos retranscrits par Sofoot.



« Quand on mène au score,n on doit être sale… »

« L’équipe a un immense potentiel, mais doit apprendre une chose : quand on mène au score, on doit être sale, vicelard. Faire une faute de temps en temps. »