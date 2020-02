PSG : Thomas Meunier n’a peur ni de Dortmund, ni de Haaland

true

Très performant depuis son arrivée au Borussia Dortmund, futur adversaire du PSG en Ligue des champions, Erling Braut Haaland était remplaçant hier en Coupe d’Allemagne lors de la défaite de son équipe sur le terrain du Werder Brême (2-3), mardi en Coupe d’Allemagne.

Mais le Norvégien est entré à la mi-temps et il a inscrit un nouveau but, son 8e en 180 minutes depuis qu’il a rejoint Dortmund, soit un but toutes les 23 minutes.

Inutile d’aller chercher plus loin la menace n°1 pour le PSG, même si l’Anglais Jadon Sancho est dans une bonne forme lui aussi. Mais pour Thomas Meunier, il n’y a pas lieu de s’inquiéter.

« Est-ce que je redoute Haaland ? Je ne le connais pas spécialement, a glissé le Belge hier à Nantes (2-1). Il a de très bonnes statistiques et Dortmund marque énormément, mais cette équipe encaisse aussi beaucoup de buts. Sur le papier le PSG peut battre n’importe quelle équipe. Il ne tient qu’à nous de faire en sorte d’assurer la qualification ».