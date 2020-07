PSG, OL : Juninho tacle violemment Neymar

true

Dans un entretien au Guardian, Juninho a critiqué la décision de Neymar de rejoindre le PSG. Pour le DS de l’OL, le Brésilien est venu pour l’argent.

À force de côtoyer Jean-Michel Aulas au quotidien, Juninho a aussi récupéré des saillis du boss de l’OL. Dans un entretien accordé au Guardian, le directeur sportif de l’OL a évoqué la mentalité des joueurs brésiliens. Pour Juninho, les Auriverdes se soucient beaucoup trop de l’argent.

Dans un long exposé, Juninho a déploré la mentalité brésilienne qui donne trop d’importance à l’argent : « Au Brésil, on nous apprend à ne nous soucier que de l’argent. Mais, en Europe, ils ont une mentalité différente. Inconsciemment, j’ai fait mon plan de carrière parce que je voulais aller dans un autre grand club au Brésil. Pas seulement pour faire du sport. On m’a appris à aller vers qui me paierait le plus. C’est la voie brésilienne. »

Puis, pour illustrer son propos, Juninho a pris exemple sur… Neymar ! La star du PSG a rejoint la capitale en 2017 en provenance du FC Barcelone. L’ancien joueur de Vasco de Gama a critiqué son compatriote : « Regardez Neymar ! Il est venu au PSG juste à cause de l’argent. Le PSG lui a tout donné, tout ce qu’il voulait. Maintenant, il veut partir avant la fin de son contrat. Mais, il est maintenant temps de redonner, de montrer de la gratitude. C’est un échange. Neymar doit donner tout ce qu’il peut sur le terrain, pour faire preuve d’un dévouement total, de responsabilité et de leadership. Le problème est que l’ordre établi au Brésil, c’est une culture d’avidité. On veut toujours plus d’argent. C’est ce qu’on apprend et ce que nous avons appris. »

Pour Juninho, Neymar a besoin « de grandir »

Selon Juninho, Neymar serait le parfait reflet de cette société brésilienne guidée par l’argent. De part son statut d’icône, le directeur sportif de l’OL appelle Neymar à prendre plus de responsabilités : « C’est tout simplement ce qu’il a appris. Je dois faire la différence entre Neymar en tant que joueur et Neymar en tant que personne. En tant que joueur, il est dans le top 3 mondial, au même niveau que Cristiano Ronaldo et Leo Messi. Il est rapide, coriace, peut marquer et faire des passes décisives comme un vrai numéro 10. Mais en tant que personne, je pense qu’il est coupable parce qu’il a besoin de se remettre en question et de grandir. Pour le moment, cependant, il fait juste ce que la vie lui a appris à faire. »