PSG, OL : la réplique cinglante de Leonardo à Juninho pour sa sortie sur Neymar

Alors que Juninho n’a pas mâché ses mots au sujet de Neymar dans un entretien au Guardian, cela n’est pas passé du côté de Leonardo.

Une bataille PSG – OL à la sauce brésilienne. C’est le spectacle qui nous est offert ce mardi suite à la sortie de Juninho au sujet de Neymar. Dans un entretien au Guardian, le directeur sportif de l’OL a vivement critiqué le positionnement de la star brésilienne au moment de rejoindre Paris, puis en souhaitant quitter le club par la suite.

« Il a signé à Paris uniquement pour l’argent. Le PSG lui a tout donné, tout ce qu’il voulait, et maintenant il souhaite partir avant la fin de son contrat. Mais c’est pourtant le moment de donner en retour, de montrer de la gratitude. C’est un échange, il faut le comprendre. Neymar se doit de donner tout ce qu’il a sur le terrain, de montrer un total dévouement, et du leadership. Mais le problème est que l’establishment au Brésil a la culture de la cupidité. Il veut toujours plus d’argent », a lâché le directeur sportif lyonnais dans une interview où il s’explique de manière plus globale sur sa vision inquiète de la société brésilienne.

Des propos qui ne sont pas passés au PSG, et la réplique n’a pas tardé via Leonardo qui s’est exprimé au micro de RMC Sport. Avec une petite pique au passage pour Jean-Michel Aulas. « Je ne comprends pas pourquoi Aulas parle autant du PSG. Et Juninho, maintenant, parle de Paris et de Neymar. Ça serait mieux de parler de leur club. Nous, on ne parle pas de la situation de l’OL et je demande à l’OL de ne pas parler de nos joueurs et de notre club », a asséné Leonardo.