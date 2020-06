PSG, OL : le plan de l’UEFA pour la Champions League se précise… et impacterait la reprise de la L1 !

true

L’UEFA devrait entériner le calendrier des derniers tours de la Champions League avec un Final 8 et une finale le 23 août.

L’UEFA tient plus que tout à ce que la Champions League se termine. Et cela peut se comprendre car la reine des compétitions de clubs représente un enjeu énorme au niveau économique. Du coup, les dirigeants de l’instance continentale peaufinent leur plan pour terminer l’épreuve au mieux.

Selon RMC, le planning définitif sera arrêté le mercredi 17 juin au terme d’un comité exécutif. Les dernières indiscrétions assurent que les 8es de finale retour (dont celui de l’OL contre la Juventus) reprendront le 3 août et s’étaleront jusqu’au 10. Ensuite, il y aurait un Final 8 sur terrain neutre, qui devrait être à Lisbonne. Les quarts se dérouleraient à compter du 12, les demies les 15 et 16, la finale le 23 août à 21h.

Et c’est là que la Ligue 1 pourrait être impactée. En effet, la LFP envisage de faire reprendre le championnat pile à cette date. Or, l’UEFA interdit tout match en Europe le jour de la finale de la Champions League. La L1 serait donc déjà contrainte de se décaler d’une journée, au minimum. Car si le PSG ou l’OL dispute cette finale, il y a fort à parier qu’elle ne reprendrait qu’une semaine plus tard.