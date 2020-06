PSG, OL – Mercato : Leonardo aurait un pur produit du FC Nantes dans le viseur

true

Le PSG va devoir se renforcer cet été, notamment dans un secteur défensif déserté. Et pour cela, une piste existerait en Ligue 1.

Dans les semaines qui viennent, Leonardo va devoir la jouer fine. Le directeur sportif du PSG est confronté à plusieurs problèmes épineux, entre les courtes prolongations des joueurs pour finir la saison et le Mercato à venir.

Sur le plan défensif notamment, beaucoup de changements sont à prévoir. Meunier, Thiago Silva et Kouassi sont des partants certains et l’incertitude plane sur Layvin Kurzawa. Mais comme l’explique le JDD, une autre donnée s’invite au problème. « Avec les départs annoncés des jeunes Kouassi et Aouchiche, le PSG a besoin de “joueurs formés localement” pour compléter son effectif en Ligue des champions (8 minimum) ».

Une perspective qui pourrait donc pousser le PSG à recruter français. Et d’après la même source, une piste mènerait du côté de l’OL. « Il se murmure ainsi qu’un joueur comme Léo Dubois (OL) aurait le profil pour pallier le départ de Meunier ». Formé au FC Nantes où il a même porté le brassard de capitaine, le latéral est devenu une référence française à son poste depuis son arrivée à Lyon en 2018. Leonardo pourrait donc sauter sur l’occasion pour pallier le départ de Meunier cet été.