PSG, OL – Mercato : Paris prêt à tenter sa chance pour Benzema (Real Madrid) cet été ?

S’il demeure le joueur du Real Madrid le plus efficace cette saison (19 buts, 9 passes décisives toutes compétitions confondues), Karim Benzema (32 ans) ne représente pas spécialement l’avenir au Real Madrid. Considéré comme indispensable par Zinédine Zidane qui ne veut pas entendre parler d’un départ, le coach des Merengue ne sera peut-être plus là l’an prochain… Et, dans cette hypothèse, il est aussi possible que Benzema ne soit pas retenu non plus.

Un départ possible malgré sa prolongation ?

Même si la « Maison blanche » a prolongé son attaquant galactique jusqu’en juin 2022, Florentino Perez ne serait pas fermé à l’idée d’une vente selon les informations du « Diario Gol ». S’il faudra sans doute un joli chèque pour sortir Benzema du Real Madrid, celui-ci pourrait arriver du PSG selon le média espagnol. D’après « Gol », Nasser Al-Khelaïfi et Léonardo entretiendrait un contact régulier avec l’ancien Lyonnais. Ce dernier saurait que le club de la Capitale lui tient la porte grande ouverte s’il le souhaite.

Benzema à Paris, pourquoi on n’y croit pas

L’hypothèse paraît quand même difficile à croire et ce pour plusieurs raisons. D’abord parce qu’il n’est pas dans la nouvelle politique du Paris Saint-Germain de sortir le chéquier sur des montants pharaoniques. Ensuite parce que, du côté des proches de Karim Benzema, on a toujours le même discours. Le natif de Bron est heureux à Madrid et ne souhaite pas en partir à moins d’être poussé dehors. En plus, concernant la Ligue 1, son club est – et restera – l’Olympique Lyonnais.