PSG : Paris encore plus dans le flou que les autres clubs français ?

true

Selon Rolland Courbis, le PSG est peut-être le plus grand perdant de la fin de saison prématurée car lui doit encore jouer la Champions League.

Sur RMC, Rolland Courbis est revenu sur la fin de la saison prématurée en France, prononcée par le Premier Ministre, Philippe Edouard, la semaine dernière. Un non-sens pour l’ancien entraîneur, qui estime que cela va pénaliser le PSG plus que les autres car le club de la capitale, dopé financièrement par les Qataris, est trop gros pour la France et ne rêve que de Champions League. Qu’il abordera donc dans trois mois sans avoir joué d’ici là…

“Il n’y a pas d’émotion à Paris, avant le début de saison on sait qu’on sera champion de France… C’est une évidence logique. Il faut presque le faire exprès pour ne pas être champion avec cet effectif. Ce qui compte pour le PSG, c’est la Ligue des champions, ce n’est plus le titre de champion de France. Et c’est quand on dépasse cette psychose des huitièmes de finale que le virus arrête tout. »

Courbis : “On ne sait même pas ce que va faire le #PSG avec sa Champions League !”https://t.co/2dbNU7Tumw via @Canalsupporters #teamPSG pic.twitter.com/jXUdET8MEN — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 2, 2020

« Je me fais vieux, j’ai dû me faire un claquage du cerveau, mais je n’arrive pas à comprendre que le Premier Ministre arrête tout le 28 avril… Il parait qu’il n’a pas été accompagné dans sa décision par les personnes qui s’occupent de notre football. Pourquoi on n’a pas attendu la fin mai comme pour les restaurants, les hôtels ou les plages ? Le football n’est pas une priorité, mais ce n’est pas de la merde. »

« Là, on arrête le football et on essaie de nous placer deux finales en août. Une finale, ce n’est pas un match, c’est un événement. C’est une rencontre où le Stade de France et d’un côté vert, de l’autre rouge et bleu. Ce n’est pas un match à huis clos ! Et là on veut placer deux finales à quatre jours d’intervalle ?! Et avec quel effectif, celui de la saison d’avant ? Cette idée est une connerie. Attendons un peu. Mais aujourd’hui on ne sait même pas ce que va faire le PSG avec sa Champions League ! On n’est pas hors sujet ? La solution c’était de patienter. »