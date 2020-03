PSG : Paris refuse les JO à Mbappé, Deschamps ne bronche pas

true

Comme annoncé plus tôt dans la journée, le Paris Saint-Germain a écrit aux Fédérations française et brésilienne pour leur annoncer qu’il ne souhaitait pas libérer Kylian Mbappé et Neymar Jr pour les Jeux Olympiques de Tokyo en août prochain. Une décision claire, contre l’avis des deux stars, que Noël Le Graët n’a pas renoncé à négocier pour Mbappé.

« Le plus important c’est que le PSG ne va pas s’opposer à ce que Kylian dispute l’Euro »

Concernant Didier Deschamps, on ne souhaite pas polémiquer. Au contraire. Interrogé sur la chaîne « L’Equipe » en marge du tirage au sort de la Ligue des Nations, le sélectionneur des Champions du Monde s’est montré compréhensif.

« Je ne suis pas sélectionneur des joueurs pour les JO, c’est Sylvain Ripoll. Le PSG apparemment s’est opposé au fait que Mbappé puisse être sélectionné. Je ne pense pas qu’il sera le seul joueur concerné. L’employeur c’est le PSG et ce n’est pas le seul club qui pourra s’opposer à la participation de certains joueurs. Le PSG est dans son droit, comme tous les clubs. Mais pour moi, le plus important c’est que le PSG ne va pas s’opposer à ce que Kylian dispute l’Euro et il sera prêt », a rappelé Deschamps. Clair, net et précis.