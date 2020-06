PSG : Paris voudrait redémarrer la Ligue 1 plus tôt

false

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, aimerait que la L1 ne reprenne pas à la fin du mois d’août. Mais plus tôt en prévision de la Ligue des Champions.

C’est une demande qui a été faite hier, lors du conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel. Evoquée par le quotidien l’Equipe dans son édition du jour. Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, a ainsi formulé la demande de reprendre le championnat plus tôt et non comme attendu le week-end du 23 août. Même si rien n’est officiel.

En cause, la fin de la Ligue des Champions et l’impossibilité pour le club de la capitale d’avoir eu, au préalable, des matches de championnat à disputer. A ce jour, en effet, sont seulement prévues pour le PSG les deux finales de Coupes face à l’OL et l’ASSE. Des matches normalement prévus début août, sans que rien, non plus, ne soit encore officiel.

Peu probable que la demande du PSG soit toutefois acceptée.