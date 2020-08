PSG : Pierre Ménès enterre Mauro Icardi avant le choc face à Leipzig

true

Mardi, le PSG jouera un match historique face au RB Leipzig : à la clé, une qualification pour la finale de la Ligue des Champions. Avec ou sans Icardi dans le onze ?

Déjà discret face à l’ASSE et l’OL lors des finales de Coupes nationales, Mauro Icardi ne s’est pas franchement réveillé mercredi face à l’Atalanta Bergame (2-1). Très critiqué pour sa prestation aux antipodes de celle de sa doublure low cost Eric Maxim Choupo-Moting, l’Argentin fait l’objet de nombreux débats. Le PSG doit-il l’aligner mardi contre Leipzig ?

Pierre Ménès n’est pas convaincu. A l’occasion d’un live sur Instagram, le consultant du CFC s’est montré très dur à l’égard de l’ancien Intériste. Il ne ménage d’ailleurs pas l’époux de Wanda Nara : « Je l’ai toujours trouvé catastrophique. Je ne vais pas changer d’opinion », assène Ménès en guise de jugement (presque) définitif.

Pour l’ancien journaliste, c’est aussi et surtout un problème de profil : « Je déteste ces joueurs qui attendent le ballon devant et qui marquent des buts à six mètres face aux cages vides. On dit alors que c’est un buteur, mais je pense que l’on doit faire beaucoup plus dans un club comme le PSG », tranche Ménès, pas loin de préférer Edinson Cavani.