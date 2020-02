PSG : Pierre Ménès fait de nouvelles révélations sur le duo Mbappé – Tuchel

true

Kylian Mbappé aurait un « boulard incomensurable. » Très énervé par le coup de sang de l’attaquant du PSG samedi avec Thomas Tuchel, Christophe Dugarry n’a pas pu s’empêcher de le démolir au micro de RMC Sport lundi soir.

L’épisode Mbappé n’est pas réglé en interne

Difficile de donner tort au champion du monde 98 sur ce coup, tant Mbappé a manqué de clairvoyance à son remplacement contre le MHSC (5-0). Devant ses collègues, Mbappé ne se serait pas excusé, en laissant entendre selon L’Équipe qu’il s’agissait d’un souci à régler entre lui et le coach allemand. Pierre Ménès, qui s’est déjà penché sur le problème pendant le CFC, en a dit un peu plus ce lundi.

Les jalons du divorce posés à Marseille ?

« Ça ne va pas entre Tuchel et Mbappé, a confirmé le consultant de Canal+ sur Twitter. Peut-être que tout a commencé avec la sanction à Marseille l’année dernière… On en est déjà au cinquième incident entre les deux hommes cette saison. Ou alors Tuchel veut montrer qu’il est la patron au gamin, ou alors c’est une erreur. Tuchel parle continuellement de son jeune âge à Mbappé. Or, on sait que ce dernier ne supporte pas ça. Je pense que le divorce est consommé mais ça n’aura aucune conséquence sur le match de Dortmund. Mbappé jouera et se donnera à 100%. Après, je pense que les torts sont plus partagés qu’il n’y paraît. »