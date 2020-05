PSG : Pjanic à Paris ? L’agité Rothen s’en mêle

false

Depuis quelques jours, une rumeur fait état de la possible venue au PSG de Miralem Pjanic (Juventus). Une erreur pour Jérôme Rothen.

C’est désormais une constante, et notamment sur RMC, où il est fortement conseillé d’avoir le propos tranchant synonyme de buzz. Jérôme Rothen multiplie donc les points de vue musclés, donnant son opinion sur tous les clubs et les supposés transferts. Et lorsque ça concerne le PSG, club qu’il connaît bien pour y avoir évolué, le désormais consultant délivre la bonne parole.

Sujet du moment : l’éventuelle arrivée au sein du club parisien de Miralem Pjanic. Et pourtant. La venue du milieu de terrain de la Juventus, ce ne serait pas une bonne idée. Bien au contraire.

« Ce serait mieux de structurer l’équipe avec un vrai numéro six qui manque au PSG depuis un certain temps. »

« À la base, le PSG voulait se renforcer au milieu de terrain pour trouver un numéro six de grande taille, c’est Leonardo qui l’a dit. Mais à l’arrivée, on entend Pjanic. Or, c’est tout l’inverse. C’est un joueur de ballon avant d’être un joueur physique. Ça c’est déjà problématique, car cela veut dire que c’est pour un poste qui n’est pas celui de milieu défensif.

Aujourd’hui, si tu prends un joueur, c’est pour renforcer le milieu de terrain et je ne suis pas sûr que ce soit le cas avec Pjanic. Ce serait mieux de structurer l’équipe avec un vrai numéro six qui manque au PSG depuis un certain temps. »