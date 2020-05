PSG – Mercato : cible de Paris, ce cadre de l’Atletico a une autre priorité !

On ne saura sans doute jamais si, comme en attestent de nombreuses rumeurs, le PSG, et son directeur sportif Leonardo, ont bel et bien coché le nom de de Thomas Partey, le milieu de terrain de l’Atletico Madrid. Seule certitude, celui qui dispose d’une clause libératoire à 50 millions d’euros, aurait une toute autre priorité que celle de rejoindre le club de la capitale.

En effet, et c’est le Daily Telegraph qui l’annonce, l’international ghanéen aurait déjà donné é son accord verbal aux Gunners d’Arsenal. Ce qui tombe bien puisque l’entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, a fait de Partey sa priorité de l’été.

L’intérêt d’Arsenal pour le Madrilène ne constitue en rien une surprise, le père du joueur ayant même avoué des contacts entre les deux parties il y a plusieurs semaines.

Thomas Partey has reportedly told his friends that he wants to sign for Arsenal this summer and is hoping they can reach an agreement with Atletico Madrid.

Arsenal fans… are you excited??#arsenal #madrid #atletico #atleti #partey #thomaspartey #football #transfer #sports pic.twitter.com/za4gBzCnHC

— Chris Papa – The People’s Pundit (@chris_pundit) May 5, 2020