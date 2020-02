PSG : pour Riolo, Tuchel était condamné d’avance à Dortmund

true

Le PSG a perdu hier soir à Dortmund (1-2) et Thomas Tuchel, qui a enlevé un attaquant pour revenir à un système plus défensif en 3-4-3 se retrouve à nouveau sous le feu des critiques. La qualification reste possible mais l’ambiance s’est dégradée avec Neymar qui critique son manque de rythme hier après avoir été mis au frigo plusieurs matches et le frère de Presnel Kimpembe qui insulte gaiement Tuchel sur les réseaux sociaux.

Sur RMC, Daniel Riolo, lui, a pointé le manque de détermination des joueurs parisiens, et il a dédouané Tuchel en montrant du doigt le manque d’adversité en L1, pour les Parisiens. « Il faut changer l’état d’esprit. Et pourquoi il n’était pas là dès ce soir, cet esprit de combat ? La Ligue 1 ne prépare pas à la LDC, c’est un handicap absolu ! », a commenté Riolo. Difficile de ne pas abonder dans son sens tant Thiago Silva et consorts ont souffert hier en Allemagne, eux qui se promènent dans les compétitions nationales…

Et à Riolo d’ajouter : « Aucun coach à Paris n’a voulu admettre que le niveau de la L1 était un handicap terrible. Mais alors pourquoi ils changent tout? Les coaches du PSG ne veulent pas manquer de respect à notre L1. Ok, on veut bien comprendre. Mais ce déni pousse à l’improvisation. Tactiquement, mentalement quand il n’y a aucune préparation, comment voulez vous réussir? Depuis des années ce déni général conduit le PSG dans le mur ». Un mur jaune, hier soir.