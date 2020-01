PSG : Pourquoi les Parisiens doivent vraiment se méfier de Dortmund

false

Le PSG était plutôt satisfait d’avoir tiré le Borussia Dortmund en 8e de finale de Ligue des champions. Mais il l’est un peu moins depuis qu’Erling Haland a rejoint le club de la Ruhr, en provenance de Salzbourg. Et le jeune attaquant norvégien a frappé fort ce week-end pour ses débuts en Bundesliga.

Il est beaucoup trop chaud. 🥵 pic.twitter.com/WJ4KFAPWnU — Actu Foot (@ActuFoot_) 19 janvier 2020

Haland affole les compteurs

Entré en jeu alors que le Borussia était mené 3-1 par Augsburg, Haland a réalisé un triplé et son équipe s’est imposée (5-3). Son 6e triplé de la saison. Le joueur s’était déjà illustré en réalisant un triplé pour ses débuts en C1 avec Salzburg. Il est le 2e plus jeune joueur à inscrire un triplé dans l’histoire de la Bundesliga (19 ans et 5 mois) et le 1er joueur à marquer 3 buts pour son 1er match de Bundesliga depuis Pierre-Emerick Aubameyang en 2013. Cette saison, son bilan : 31 buts en 23 rencontres, et une série de 7 buts sur ses 10 derniers tirs cadrés !