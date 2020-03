PSG : pourquoi Mbappé est dans le collimateur après Neymar

true

La stratégie du Real Madrid pour recruter Kylian Mbappé est bien connue : attendre et voir le signe d’une ouverture au PSG. Pour l’instant, l’opération suit tranquillement son cours. Selon L’Équipe, la relation de plus en plus ambiguë du champion du monde avec les supporters du PSG est considérée comme un signe de désamour grandissant et donc un signal encourageant vers une signature au Real Madrid.

Mbappé n’a même pas de chant à son nom

Samedi, pendant que ses partenaires allaient saluer les supporters après le succès contre Dijon (4-0), le double buteur du PSG est ainsi rentré au vestiaire sans passer par la case célébration. Pourquoi un tel désamour est-il en train de naître ? « Il ne fait rien de calculé, tout est spontané là-dedans, confie un intime du vestiaire. Peut-être devrait-il être plus calculateur ? Tu ne vas pas gagner le cœur du public parce que tu t’appelles Mbappé ou Neymar, le Parc est exigeant. » La preuve d’une froideur entre la star du PSG et les supporters du club ? « Il a tout pour être notre chouchou, même plus que Neymar ou Cavani, s’étonne un proche du club. Mais c’est vrai que ça reste mitigé. Il n’a pas de chant à son nom, par exemple. »

Avec Neymar, Mbappé continue toutefois d’être le Parisien qui vend le plus de maillots, surtout chez les jeunes. Son attitude parfois jugée arrogante est un autre facteur explicatif d’un désamour naissant après celui affiché contre son ami brésilien en début de saison. « Le talent, tout le monde sait qu’il l’a, observe Luis Fernandez. Mais tu es aussi jugé sur ce que tu renvoies. Kylian est dans un collectif et quand il s’énerve parce que Cavani ne lui remet pas un ballon, on retient le gars qui pense d’abord à lui. Il doit progresser là-dessus. Kylian paie aussi le fait que le PSG n’arrive pas à aller où tout le monde l’attend. À force, les supporters emmagasinent une grosse charge de frustrations et ce sont les stars qui prennent. »