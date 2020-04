PSG, Real Madrid – Mercato : Kylian Mbappé répond aux rumeurs

true

Annoncé de plus en plus en partance du PSG pour le Real Madrid, Kylian Mbappé a posté un message sur Instagram, en guise de réponse.

Kylian Mbappé est annoncé au Real Madrid à qui veut l’entendre depuis quelques jours, et son malaise au PSG fait beaucoup parler lui aussi. Manifestement, cela a fini par agacer l’attaquant des Bleus. Cela l’a en tout cas incité à poster un message sur Instagram.

Kylian Mbappé sur Instagram :

« Tout le monde parle, mais personne ne sait…👤

MON ÉQUIPE ME MANQUE ❤️💙 » 📸 IG/ k.mbappe pic.twitter.com/ZuPo1yyrnj — Actu Foot (@ActuFoot_) April 29, 2020

Tout le monde parle mais personne ne sait. Mon équipe me manque », a simplement expliqué Mbappé, avec des petits coeurs pour préciser le fond de sa pensée. En choisissant de dire que son équipe lui manquait et non le foot, il semble donc assez clair que l’ancien monégasque n’est pas si malheureux que ça à Paris. Et qu’il est encore très loin de Madrid…