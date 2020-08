PSG, Real Madrid – Mercato : Mbappé, un retour express freiné par son avenir ?

true

Blessé à la cheville, Kylian Mbappé (21 ans) ne sait pas s’il pourra tenir sa place contre l’Atalanta Bergame en Lige des champions. Et bien plus encore ?

Kylian Mbappé a beau être capable de réaliser des prouesses sur le rectangle vert, ce qui lui est demandé depuis sa blessure à la cheville relève du miracle. Touché en finale de la Coupe de France contre l’ASSE (1-0), l’attaquant du PSG sera-t-il en mesure de jouer contre l’Atalanta Bergame le 12 août en C1 ? Le champion du monde récupère vite, se déplace désormais sans béquilles et montre des signes encourageants dans cette optique. Mais de quel rétablissement parle-t-on ?

#EidMubarak à tous les musulmans.

Profitez de vos proches et prenez soin de vous ! 🎉 — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 31, 2020

« Physiologiquement, pour ce type de lésion, il faut six semaines pour une cicatrisation totale, précise dans L’Équipe un médecin capé du foot français. Après, si la question est de savoir s’il pourra jouer au bout de trois semaines, la réponse est oui, quitte à masquer la douleur ou à jouer avec un strap. Mais il faut voir si c’est souhaitable en prenant en compte les enjeux, les risques. S’il rejoue trop tôt et se reblesse sur cette zone, ne fait-on pas le lit de futurs problèmes à répétition ? »

De nouveau blessé, Mbappé jetterait un doute sur son avenir

Le quotidien sportif explique que la gestion de la blessure aux côtes de Neymar, en début d’année, est là pour rappeler que tout le monde n’a pas le même point de vue en la matière au sein du PSG. Une tendance interne serait d’avis de laisser Mbappé au repos le plus longtemps possible pour ne pas hypothéquer son avenir. « Dans un contexte actuel encore plus épicé par les négociations autour d’une prolongation de contrat (2022), Paris sait qu’il marche sur des oeufs avec l’une de ses deux stars (avec Neymar) », poursuit L’Équipe. Si le crack de 21 ans vient à vite rejouer et se blesser de nouveau, le doute autour de son état physique impacterait les négociations autour de son futur. Y compris du côté du Real Madrid.