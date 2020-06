PSG, Real Madrid – Mercato : un départ de Kanté se précise !

Comme annoncé dimanche dernier, N’Golo Kanté (29 ans) devrait quitter Chelsea lors du mercato estival. Cette fois, c’est le très sérieux The Times qui l’annonce. Les pensionnaires de Stamford Bridge sont satisfaits de leur champion du monde 2018. Seulement, leur milieu de terrain est l’une des plus fortes valeurs marchandes de l’effectif.

Frank Lampard souhaite reconstruire un effectif à son image. Timo Werner (RB Leipzig) et Hakim Ziyech (Ajax) ont déjà signé dans le club londonien. Maintenant, pour continuer à recruter, le coach des Blues a besoin de récupérer des liquidités.

Dimanche, le Daily Mail annonçait que le PSG, déjà intéressé par le passé, et le Real Madrid de Zinédine Zidane étaient prêts à sauter sur l’opportunité. Ainsi, la Maison Blanche possèderait une concurrence sérieuse pour soulager Casemiro. Quant au PSG, il récupèrerait un milieu de terrain de poids dans sa quête de Ligue des Champions.

Mais, l’opération ne sera pas facile à finaliser. Sous contrat jusqu’en 2023, Chelsea espère récupérer 70M€ de la vente de l’ancien du SM Caen. Acheté, seulement, 36M€ à Leicester en 2016, N’Golo Kanté demeure un des meilleurs milieux de terrain au monde. Mais, cette saison, l’international français a enchaîné les pépins physiques (genou, cheville, problèmes musculaires). Pour Kanté, le PSG et le Real Madrid le savent, Chelsea a ouvert la porte à un départ.

