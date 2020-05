PSG : reprise, C1, attente…Thomas Tuchel retrouve la voix

false

Au travers de propos accordés au site officiel du PSG, l’entraîneur Thomas Tuchel a fait part de son intention de vite retrouver la compétition.

Au même titre que ses joueurs, l’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, s’est montré discret ces dernières semaines. Confinement oblige, le technicien allemand n’est pas revenu sur les derniers instants de la saison parisienne. Ni même sur l’obtention, un peu spéciale, du titre de champion de France, une fois la Ligue 1 arrêtée.

C’est sur le site officiel du PSG que Tuchel en a dit un peu plus. Confirmant qu’il était impatient de retrouver les terrains et ses troupes. « Huit semaines après le match contre Dortmund, ça fait vraiment long. Le foot me manque, et sans mes joueurs, c’est beaucoup trop long. Ce titre, c’est un peu bizarre, mais d’un autre côté ça fait plaisir parce qu’on a tous travaillé très dur pour l’obtenir. ce n’est jamais facile de gagner.

« Personne n’est capable de dire le 6 août, le 12 août…D’avoir une date, ça pourrait nous aider, mais comme ça change chaque jour. »

« La Ligue des Champions ? J’espère vraiment qu’on pourra jouer les quarts de finale. Nous sommes forts. Mais on ne peut pas pousser pour obtenir telle ou telle décision. On attend. Personne n’est capable de dire le 6 août, le 12 août…D’avoir une date, ça pourrait nous aider, mais comme ça change chaque jour…. »