PSG : résultats, niveau, Ibrahimovic, Neymar…Javier Pastore détruit la Ligue 1

A croire les responsables de la LFP, la Ligue 1 est celle des talents. Présents dans différents clubs de l’hexagone. On avait certes du mal à le croire, mais Javier Pastore, l’ancien milieu de terrain du PSG, lui, est convaincu du contraire. A tel point qu’il a tenu, lors d’un entretien accordé à Tyc Sports, à dire le mal qu’il pensait des différents adversaires du club de la capitale.

« Ces dernières années, en Ligue 1, le PSG est très largement supérieur aux autres équipes, avec de très fortes individualités, a constaté Javier Pastore, très sévère avec le championnat de France. Les matches sont pliés en première période et vous ne continuez pas sur le même rythme pendant 90 minutes. C’est pourtant ce que réclame un match de Ligue des champions, vous ne pouvez pas dormir une seule seconde. En France, tu peux passer un mois entier à jouer des équipes qui t’affaiblissent. »

Pastore, qui ne convainc plus grand monde en Italie depuis son arrivée à l’AS Rome, s’est également arrêté sur les stars du PSG. Zlatan Ibrahimovic, avec qui il a évolué, et le Brésilien Neymar. « Quand je suis arrivé à Paris, je me sentais comme un leader sur le terrain. Quand des joueurs comme Ibra sont arrivés, il a pris la responsabilité de l’équipe. C’était lui, la star. Je n’ai pas arrêté de jouer, mais je l’ai laissé prendre la place de la star. J’ai toujours eu cette mentalité de vouloir gagner, mais je n’ai jamais pensé à être le meilleur du monde.

Neymar ? Dans sa tête, il s’imagine devenir le numéro un. Les conditions sont réunies, il s’entraîne bien. A chaque match, quand il est bien, il peut le faire gagner à son équipe. Je pense qu’il peut donner encore plus que ce qu’il a déjà offert jusqu’à maintenant. Il a la mentalité, et la condition physique pour y parvenir. »

