PSG – SC Amiens (4-1) : Paris a été porté par ses 4 fantastiques

Au coup d’envoi, Thomas Tuchel avait décidé de reconduire ses quatre fantastiques (Di Maria, Mbappé, Neymar, Icardi) du PSG contre le SC Amiens. Ils ont été les principaux acteurs de ce succès (4-1).

Le carré magique parisien fonctionne !

S’il avait des doutes sur la possibilité d’aligner son carré magique après le match du Real Madrid, il semblerait que les doutes se soient dissipés chez Thomas Tuchel. Comme face à Saint-Etienne (victoire 4-0), l’Allemand a reconduit son 4-2-3-1 avec Angel Di Maria, Neymar, Kylian Mbappé et Mauro Icardi. Comme face aux Verts, les Franciliens – qui concluent la phase aller avec 45 points (soit 8 de moins que l’an passé et avec déjà trois défaites) – ont fait trembler les filets à quatre reprises.

Kylian Mbappé en tête de gondole

Auteur de ses 30 et 31e buts sur l’année civile, Kylian Mbappé qui reste sur sept matches de rang à marquer au moins un but (record du club fixé à 8) a dépoussiéré un vieux record détenu pour un buteur français par le stéphanois Hervé Revelli en 1969. Auteur du second but sur un travail de Mauro Icardi, Neymar a aussi été à la fête avant que l’Argentin se fasse aussi plaisir. Omniprésent dans le jeu et dans la construction des actions, Angel Di Maria n’a pas marqué mais été très bons… Tout comme le portier picard Régis Gurtner pilonné pendant 90 minutes.

Encore deux blessés pour finir l’année



Pour Paris, le point noir de la soirée porte un nom finalement assez habituel : les blessures. En première période, les Franciliens ont perdu Abdou Diallo (cuisse), remplacé par Marco Verratti (22e) ainsi que Thiago Silva (cheville), qui a cédé sa place à Thilo Kehrer (58e). Plus que jamais, la préparation physique se retrouve au coeur des interrogations.