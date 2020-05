PSG : Serge Aurier au coeur d’une nouvelle polémique

false

Actuellement à Tottenham, l’ancien défenseur du PSG, Serge Aurier, n’aurait pas respecté les règles de confinement à son domicile.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour l’ancien latéral droit du PSG, Serge Aurier. Rappelé à l’ordre par son club de Tottenham, il y a peu, pour ne pas avoir respecté les distances de sécurité à l’entraînement (coronavirus), The Sun nous apprend cette fois que les Spurs vont ouvrir une nouvelle enquête à son sujet.

En cause, une photo d’Aurier, publiée sur son propre compte Instagram, où on le voit poser, avec le maillot de la Colombie de son coéquipier Davinson Sanchez, en compagnie de son coiffeur. Or l’Ivoirien est censé ne pas avoir de contact avec des personnes extérieures à son entourage familial.

Aurier pourrait écoper d’une amende.