PSG : Son 4-3-3, ses changements, Icardi… Tuchel prend cher pour sa gestion de la finale

Mauro Icardi est resté sur le banc hier lors de la finale entre le PSG et le Bayern Munich. Ce qui n’est pas sans faire débat.

Le PSG s’est incliné hier soir contre le Bayern Munich sur un but de Kingsley Coman. Après une bonne première mi-temps, les Parisiens ont craqué, déjouant complètement au retour des vestiaires. Et Thomas Tuchel a surpris dans son coaching, en faisant appel tour à tour à Kurzawa, Verratti, Draxler et Choupo-Moting, tout en laissant Mauro Icardi sur le banc.

Obraniak : « Icardi ne s’est même pas échauffé »

« Tuchel n’a même pas tenté un truc, tactiquement, alors qu’on a bien vu que le 4-3-3 ne marchait pas… », a déploré Johan Micoud dans L’Equipe du Soir. Avant d’ajouter : « Icardi est resté sur le banc alors qu’on pouvait s’attendre à voir les 4 Fantastiques ensemble sur la fin de match. Sortir Di Maria… Quand Verratti est entré, il a marché deux fois sur le ballon. Draxler a été invisible. Le PSG n’a plus ressorti le ballon. Les attaquants n’ont plus eu de munitions. »

Ludovic Obraniak, lui, est surtout revenu sur le cas Icardi. « Icardi, tu l’achètes 60 M€ et il ne s’est même pas échauffé… Choupo, j’aime bien le mec mais quand même… C’est n’importe quoi ! La gestion d’Icardi à Lisbonne n’a pas été bonne. Il est en surpoids, il ne met plus un pied devant l’autre. Ce n’est pas normal. Quelque chose a cloché dans la préparation. »