PSG, Stade Rennais – Mercato : Leonardo aurait flashé sur un mini Camavinga !

Fabrique de champion, le Stade Rennais aurait encore de la réserve derrière Eduardo Camavinga. Noah Françoise (16 ans) serait notamment dragué par le PSG.

Revenu au Paris Saint-Germain l’été dernier, Leonardo semble apprécié le travail réalisé du côté du Stade Rennais. Club où officiait son ex « n°2 » Olivier Létang. En effet, en plus de vouloir mettre le grappin sur Hamari Traoré (latéral droit, 28 ans) pour en faire l’un des remplaçants de Thomas Meunier et prendre la suite d’un Colin Dagba auquel il croit modérément, le Brésilien regarde aussi ce qui se passe plus bas.

D’après « Foot Mercato », Leonardo aurait aussi flashé sur un très jeune milieu défensif rennais, Noah Françoise (16 ans). S’il n’a pas eu la chance de démarrer avec l’équipe fanion contrairement à son « aîné » Eduardo Camavinga, l’international U16 et U17 français demeure un joueur très suivi.

Pas encore passé professionnel, Noah Françoise fait partie des plus sûrs espoirs de la génération 2003, lui qui a déjà brillé en Youth League cette saison (5 matches, 1 but). Des prestations remarquées qui lui valent aussi des intérêts d’Arsenal ou encore du FC Séville. Le PSG sera-t-il se montrer plus prompt pour l’attirer dans sa pépinière ?