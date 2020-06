PSG : stage, Coupes, C1, matches amicaux, Paris construit sa reprise

false

En attendant que le football reprenne ses droits, le PSG peaufine déjà son calendrier de reprise. Avec, notamment, une Ligue des Champions à bien préparer.

Encore de l’incertitude, mais déjà quelques précisions. Ainsi, et comme le rapporte Le Parisien ce matin, les dirigeants du PSG travaillent déjà sur les semaines à venir. Avec un objectif clair : conduire Neymar, Mbappé et consorts au quart de finale de Ligue des Champions dans les meilleures conditions possibles.

La reprise, prévue le 22 juin, sera suivie d’un stage, puis de quatre à cinq matches amicaux au mois de juillet. Place, ensuite, aux deux Coupes Nationales avec la Coupe de la Ligue, le 1er août contre l’OL, puis la finale de Coupe de France face à l’AS Saint-Etienne, le 8, dans un Stade de France avec, ou non, quelques spectateurs autorisés. Viendra enfin la Ligue des Champions avec, si l’UEFA le confirme, un quart de finale en matches aller et retour prévu les 11-12 août et 14-15 août.

Le PSG, si il se qualifie, pourrait donc prétendre à une place en demi-finale (18-19, 21-22 août). La finale, elle, se déroulera le 29 août dans un lieu qui reste à déterminer.