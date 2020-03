PSG : Thiago Silva est parti, sa femme en remet une couche…

true

Isabel Silva, le femme de Thiago, le défenseur central du PSG, est revenu, dans le détail, sur les circonstances du départ de la famille au Brésil.

Il y a quelques jours, et nous vous avions relayé l’information, la femme de Thiago Silva, le défenseur central du PSG, avait tenu à s’expliquer quant au départ de la famille en direction du Brésil. Et ce alors que l’épidémie de coronavirus faisait déjà rage en France.

Les propos de Madame Silva, qui expliquait notamment que la nourriture manquait à Paris, étaient moyennement passés. L’occasion lui a été donnée par Europe 1 de (re)venir sur sa déclaration et d’en dire plus sur le retour de la famille au Brésil. Le club parisien ayant été prévenu du moindre fait et geste de son défenseur central.

« Paris nous manque »