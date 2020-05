PSG : Thiago Silva explique pourquoi cette cuvée peut aller loin en C1

true

Le capitaine brésilien du PSG estime que son équipe est mieux armée cette saison pour aller loin en Champions League grâce à son état d’esprit.

Serait-ce enfin la bonne année pour le PSG en Champions League ? Ce qui est certain, c’est que la qualification pour les quarts de finale obtenue contre le Borussia Dortmund (1-2 ; 2-0) a boosté la confiance de tout un club. Surtout que les célébrations après le succès sur les Allemands dans un Parc des Princes à huis clos avec les supporters massés à l’extérieur a resserré les liens.

Dans une interview sur le site officiel du club, le capitaine parisien Thiago Silva a révélé qu’il avait noté un profond changement dans l’attitude générale du groupe. Plus unis, plus solidaires, les champions de France seraient mieux armés, à l’en croire, pour aller loin sur le front européen.

« Aujourd’hui, la chose la plus importante est que nous sommes plus unis. Cette année, on a trouvé cette atmosphère positive, de travailler l’un pour l’autre. Les années précédentes, je trouve que ça manquait un peu. Cette année, nous sommes très bien sur le plan technique, physique et mental. »