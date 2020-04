PSG : Thiago Silva met en garde le vestiaire en vue de la reprise

true

Thiago Silva, le défenseur central du PSG, a évoqué pour les réseaux sociaux du club la manière dont l’équipe vivait cette période particulière.

Au PSG comme partout ailleurs, la période est difficile avec un confinement qui oblige à se préparer seul pour continuer à rester au niveau sportivement. Pour les réseaux sociaux du club, le capitaine parisien Thiago Silva s’est confié.

S’il est rentré au Brésil pour retrouver ses proches, Thiago Silva garde le contact avec l’ensemble de l’effectif. « J’ai parlé avec le coach, je parle souvent avec lui, par messages. Avec les joueurs, on a un groupe Whatsapp, on se parle tout le temps, chaque semaine, pour voir s’il y a des nouvelles, des choses qui changent pour le retour. »

Par ailleurs, en bon capitaine, Thiago Silva a rappelé à quel point le plus grand sérieux était important dans cette période complexe. Même s’il assure que le vestiaire a toute sa confiance. « Je connais mon groupe, il est très responsable. Souvent, tu vois les vidéos sur Instagram où chacun fait un entraînement. Je travaille au quotidien avec eux donc je sais qu’ils sont responsables. On doit être professionnels et continuer à travailler. Ce ne sont pas les vacances, il faut prendre ses responsabilités et être prêt si on doit rejouer », a prévenu le défenseur du PSG.