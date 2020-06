PSG : Thiago Silva sur le départ, Pierre Ménès intervient

false

Sur son compte twitter, Pierre Ménès, le consultant de Canal Plus, a tenu à dire ce qu’il pensait du départ programmé du PSG de Thiago Silva.

On l’a appris hier : c’est une page qui se tourne au PSG avec le départ, désormais acté, du défenseur central brésilien, Thiago Silva. Ce dernier, en fin de contrat au 30 juin et qui est à l’heure actuelle au Brésil, ne sera pas prolongé par Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo.

Comme on vous le disait ce matin sur notre site, la volonté des dirigeants parisiens, afin de faire face aux difficultés économiques liées au COVID-19, est désormais de réduire la masse salariale. Et comme Thiago Silva faisait partie des gros salaires (1,4 millions brut mensuel), décision a été prise de dire stop. Le Brésilien, au lendemain de l’annonce, est déjà annoncé dans différents clubs, dont Everton, entraîné par un ancien du PSG, Carlo Ancelotti.

« C’est un grand joueur qui quitte le PSG »

Il y a quelques heures, le consultant de Canal Plus, Pierre Ménès, a tenu à dire ce que ce départ lui inspirait. « Ne nous y trompons pas c’est un grand joueur qui quitte le PSG. 7 titres de champion. Je le regretterai. »