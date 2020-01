PSG : Thomas Tuchel fixe le cap avec Neymar

true

Transformé sur ces derniers matches avec le Paris Saint-Germain, Neymar Jr n’hésite plus à défendre quand il est aligné au sein des « 4 fantastiques ». Une changement d’attitude qui a même estomacqué son grand ami Kylian Mbappé, surpris de le voir tacler comme ce fut le cas lors du festival face à l’AS Saint-Etienne en Coupe de la Ligue (6-1).

« Neymar, il est le leader que l’on souhaite »

Ce changement d’attitude, Thomas Tuchel l’apprécie comme il l’a fait savoir ce samedi en conférence de presse : « Je suis convaincu que plusieurs peuvent jouer à plusieurs postes, mais il faut qu’ils se sentent bien dans un poste et nous aider de la meilleure façon. Il y a beaucoup de mots pour parler de Neymar, il est super important, il travaille pour fermer les espaces. Il est le leader que l’on souhaite ».

Content d’avoir vu son Brésilien dans de telles dispositions ces derniers matches et excellent lors de la double confrontation face à l’AS Monaco, le technicien allemand espère pouvoir compter la dessus dans la continuité : « C’est le défi de garder cet état d’esprit et cette manière de travail. C’est bien mais ce n’est que le début, on n’est qu’en janvier. Le foot est une affaire d’équipe. On attaque ensemble, on défend ensemble. Si on fait ça, on est une équipe dangereuse sinon une équipe normale ».