PSG : Tuchel a créé un problème qui inquiète Daniel Riolo

Devant la mauvaise passe de Mauro Icardi et les efforts constants d’Edinson Cavani pour revenir dans le onze de départ, Thomas Tuchel a décidé de changer de tactique avec ses attaquants. Désormais, pour l’entraîneur du PSG, tant que sa pointe marque, elle joue ; sinon, elle fait un tour sur le banc. Un turnover qui dérange énormément Daniel Riolo.

« La gestion de Cavani et d’Icardi par Tuchel est un problème ! On ne peut pas faire une gestion au coup par coup en disant, comme l’a fait Tuchel en conférence de presse, ‘tant que l’attaquant marque, il joue’. Mais qu’est ce que ça veut dire ça ?! Déjà quel est le club qui a deux attaquants de ce niveau ? Ça n’existe pas hormis Manchester City avec Gabriel Jesus et Aguero. Sinon, tu sais qui est le titulaire et tu as un mec dans l’ombre qui accepte la hiérarchie. »

« Ça crée un mauvais climat pour un numéro neuf. On le disait pour les gardiens de but l’année dernière, est-ce que ça a été bon pour eux ? Non ! Est-ce que c’est bon pour Cavani ou Icardi cette situation ? Je ne crois pas… Avec en plus les caméras qui viennent se braquer sur l’un ou l’autre dès qu’il y a un raté… Ça a un impact ! »