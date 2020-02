PSG : Tuchel aurait eu une altercation avec l’un de ses joueurs

true

Les fantômes du placard ressortent un par un au PSG. La défaite enregistrée mardi à Dortmund en 8es de finale aller de la Ligue des champions (1-2) a bien aidé en ce sens. Gilles Favard a ainsi révélé que Leandro Paredes (25 ans) aurait eu une altercation avec Thomas Tuchel en amont de la rencontre suite au match à Amiens samedi dernier (4-4).

Le milieu argentin n’avait pas été convoqué dans le groupe du PSG pour le déplacement en Allemagne. Le coach allemand aurait expliqué sa manière de faire, ce que n’aurait pas vraiment compris Paredes. Au vu du résultat et de l’absence de poids du PSG dans l’entrejeu, on peut le comprendre après coup.

Ça a bien chauffé entre Paredes et Tuchel

« Tuchel a convoqué Paredes pour lui signifier qu’il figurait dans le groupe ms n’entrait pas dans son plan de jeu à Dortmund (loin ds la hiérarchie selon le coach). Excédé, l’argentin s’interroge, compte tenu de ses récentes prestations et estime que son déplacement n’était pas utile », a confirmé l’insider Abdellah Boulma.

Le coach du PSG s’explique

Interrogé sur le sujet Paredes, Tuchel a expliqué sa décision ce samedi. « C’était une décision prise en faveur de Tanguy (Kouassi) car il peut jouer en défense et au milieu. On a décidé pour les autres, pas pour Leo, et de créer un banc avec de nombreuses possibilités. C’est très compliqué de choisir 18 joueurs pour un match comme ça. C’était notre choix sportif », a-t-il clarifié en conférence de presse.