PSG : Tuchel bichonne un pion capital pour Dortmund

L’année 2019 aura été compliquée à digérer pour Thilo Kehrer. D’abord héros malheureux de l’élimination en Ligue des champions face à Manchester United, l’international allemand a ensuite connu une longue blessure qui a gâché tout son début de saison.

De retour sur les terrains depuis quelques semaines, Kehrer affiche une régularité intéressante pour Thomas Tuchel, qui n’a pas hésité à mettre son joueur en avant devant la presse ce vendredi. « C’est un grand défi. Il est revenu très fort. On s’est concentré sur le sport. On n’a pas parlé des erreurs, de pression, non. Le travail psychologique a été de se concentrer sur des choses tactiquement, techniquement. On pousse les joueurs, on les protège. On critique, ou avec des choses positives, on protège », a expliqué le coach allemand dans des propos relayés par Canal Supporters.

Mais si Thomas Tuchel se montre autant aux petits soins pour Kehrer, c’est aussi parce qu’il a un grand besoin de lui. Meunier suspendu et Dagba blessé, le défenseur allemand est le seul à pouvoir tenir la place de latéral à Dortmund. « Thilo est dans une bonne forme, j’espère qu’il sera disponible demain et mercredi », a donc espéré très fort le coach du PSG.